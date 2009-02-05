Программа дистанционного управления компьютером

Нужен Автоответчик для мобильного телефона, который сам берет трубку при входящем звонке определенного номера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка программного продукта, для дистанц. управления компьютером с помощью мобильного телефона / КПК и др..
Программа-клиент будет работать на КПК/мобилке с платформой Windows Mobile
Программа-сервер будет работать на ПК с платформой W2K/2003/XP/Vista
минимум функционала, буквально несколько операций, т.е. например при нажатии на цифровые клавиши - происходят нужные действия на компьютере.
от Вас пока что требуется Ваше согласие, а далее заказер уже составит ТЗ и обговорит с Вами суммы и сроки.
Желательно, если Вы будете киевлянином.
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