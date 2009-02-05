Программа дистанционного управления компьютером

Разработка программного продукта, для дистанц. управления компьютером с помощью мобильного телефона / КПК и др..

Программа-клиент будет работать на КПК/мобилке с платформой Windows Mobile

Программа-сервер будет работать на ПК с платформой W2K/2003/XP/Vista

минимум функционала, буквально несколько операций, т.е. например при нажатии на цифровые клавиши - происходят нужные действия на компьютере.

от Вас пока что требуется Ваше согласие, а далее заказер уже составит ТЗ и обговорит с Вами суммы и сроки.

Желательно, если Вы будете киевлянином.