Игры/приложения под IPhone

Ос Symbian 9.х необходимо написание программы которая автоматически будет отправлять сообщения всем окружающим.по бт. при этом приложение должно собирать статистику окружающих устройств - информацию о них. раз в час синхронизировать информацию с сервером - само выходить в ...
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