Приложение для отправки смс

Наверное многие видели сервисы по отправке анонимных смс.

Например этот: http://smstut.ru/sms-s-chuzhogo-nomera

У меня есть такой сервис, пример:

чел отправляет смс на номер 5555, текст такой: +7286555566 +7285444477 блаблабла

где: +7286555566 - номер получателя

+7285444477 - номер отправителя

блаблабла - текст сообщения

нужно этот сервис оформить в java приложении, чтобы пользователь мог спокойно вводить номера

"от кого"

"кому"

и "текст сообщения" в соответствующие поля, и все эти данные выстраивались в нужном порядке (как указано в примере)

И как бы смс бы отправлялось на нужный, платный номер (например 5555), там дальше оно уже обрабатывается и отправляется адресату.

Думаю смог донести то что я хотел.