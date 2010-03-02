Программа для циклической отправки USD запросов

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Завершен1 заявка183 просмотра

Необходима отправка USD запросов по заданному интервалу.

Например, задаем интервал: *100*100000# - *100*100100#, должны отправляться запросы:

*100*100000#

*100*100001#

*100*100002#

..................

*100*100100#

Я если честно не знаю как лучше, или это будет программа на компьютер которая будет работать когда телефон подключен к нему, или же Java приложение установленное на телефон.

Пишите свои предложения, если я как то не корректно изложил свои мысли, извиняюсь, никогда ранее не заказывал подобное ПО.

Java
15 лет назад
SmirnovPK
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

efiman38
Ефим 
57 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Спасибо Ефиму за работу. Работа выполнена в срок с учетом всех требований.
Работа прошла успешно, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

efiman38
Ефим 
57 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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