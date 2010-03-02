Программа для циклической отправки USD запросов

Необходима отправка USD запросов по заданному интервалу.

Например, задаем интервал: *100*100000# - *100*100100#, должны отправляться запросы:

*100*100000#

*100*100001#

*100*100002#

..................

*100*100100#

Я если честно не знаю как лучше, или это будет программа на компьютер которая будет работать когда телефон подключен к нему, или же Java приложение установленное на телефон.

Пишите свои предложения, если я как то не корректно изложил свои мысли, извиняюсь, никогда ранее не заказывал подобное ПО.