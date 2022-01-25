Найти песню

О проекте Это обучающая программа для тех, кто хочет научиться играть на пианино, баяне, аккордеоне. Мне необходимо наполнить сайт нотами в специальных форматах (PNG, MIDI, SVG). Изначальный формат - [url=https://www.avid.com/sibelius]Sibelius [/url](программа для набора нот). Если вам интересна ...