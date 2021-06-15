Найти песню по отрывку звука.

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Завершен3 заявки468 просмотров

Запись шумная, сделана во время езды на авто, но в начале и конце отчетливо слышно песню.

Жанр: melodic dubstep(предположительно).

Из воспоминаний: в названии было слово вроде "dreamer" или "wonderland".

4 года назад
guest_16237081959208
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Max_Scott
Макс 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
$1
1 день
Escrow
Человек смог быстро найти песню по зашумленному отрывку. Я искал теми же методами, но не смог.
Було цікаво працювати)

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Ратбэк
 
25 лет
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6 месяцев назад
4 года назад
Max_Scott
Макс 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Денис
 
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Был
7 месяцев назад
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4 года назад