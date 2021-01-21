Подбор акустической системы.

Игорь, добрый день. Меня зовут Валерия.

Мой заказчик находится в поиске специалиста, который разбирается в звуке и соответственно в оборудовании для качественного воспроизведения (акустические системы акт. пасив., микшеры, внешние процессоры эффектов, усилители, коммутация и другие необходимые аксессуары).

Мы бы хотели узнать, сможете ли вы выполнить ТЗ по подбору акустической системы для караоке проигрывателя?

Общая суть заключается в модернизации караоке системы в комнате, но главное это модернизация звука для караоке системы (голос и музыка).

Заказчику необходимо предоставить 3 варианта модернизации системы исходя из вводных данных ТЗ: самая бюджетная система, средняя, и дорогая. Для каждого варианта нужны названия приборов, коммутация, цена.

Это один из итоговых документов, но самый важный.

Интересно ли вам данное задание?

В случае , если вас заинтересовало задание, мы готовы вам отправить ТЗ для ознакомления. После чего обсудить сроки выполнения и оплату.