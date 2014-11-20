Принципиальная схема усилителя для интернет-радио

Голосовой тюнер чтобы у пользователя через микрофон стало понятно какую он ноту поет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Wi-Fi или прямое поключение к интернету. Нужно только чтобы ОДНА радиостанция вещалась. 3-15 Ватт а может и больше. Моно. Есть фукнция поотключать все частоты - только БАСЫ.
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