Принципиальная схема усилителя для интернет-радио

Музыка и ЗвукиЗакрытнет заявок196 просмотров
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Wi-Fi или прямое поключение к интернету. Нужно только чтобы ОДНА радиостанция вещалась. 3-15 Ватт а может и больше. Моно. Есть фукнция поотключать все частоты - только БАСЫ.

9 лет назад
freelanca
Дикой 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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