Убрать шум, сделать голос четким

Аудио запись только голоса 9 минут. Нужно выровнять звук и очистить от пощелкиваний и зашкаливаний
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно запись с диктофона длинною в 11 минут убрать от шума, сделать голос чётче и на одном уровне, пустоту вырезать. Сделать разговор более понятным. В случае нормального подхода к вопросу, будут заказы на постоянной основе.
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