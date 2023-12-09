Убрать шум, сделать голос четким

$20
Музыка и ЗвукиОткрыт14 заявок83 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно запись с диктофона длинною в 11 минут убрать от шума, сделать голос чётче и на одном уровне, пустоту вырезать. Сделать разговор более понятным. В случае нормального подхода к вопросу, будут заказы на постоянной основе.

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