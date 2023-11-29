Выравнивание и чистка аудио записи голоса от пощелкиваний

Музыка и ЗвукиОткрыт14 заявок46 просмотров
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Аудио запись только голоса 9 минут. Нужно выровнять звук и очистить от пощелкиваний и зашкаливаний

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