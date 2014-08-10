Наполнение альбомов ВКонтакте фото продукта

Требовалось загрузить большой объем фотографий товаров в сообщство ВК в очень сжатый срок. Людмила с работой справилась на "отлично", все четко, вдумчиво, согласно требованиям, без лишних вопросов, в оговоренный срок. Буду продолжать сотрудничество, побольше бы таких фрилансеров! Большое спасибо за проделанную работу!