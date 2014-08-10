Наполнение альбомов ВКонтакте фото продукта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка110 просмотров

Требуется добавить фотографии товаров в альбомы группы ВКонтакте с указанного мною сайта. Фото обрабатывать не нужно, простое копирование, размер фото - средний. Более подробное описание вышлю на почту исполнителю. Примерное общее кол-во фото - 300-500 штук.

11 лет назад
anmironka
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

lyuda_shylo
Людмила 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Требовалось загрузить большой объем фотографий товаров в сообщство ВК в очень сжатый срок. Людмила с работой справилась на "отлично", все четко, вдумчиво, согласно требованиям, без лишних вопросов, в оговоренный срок. Буду продолжать сотрудничество, побольше бы таких фрилансеров! Большое спасибо за проделанную работу!
Очень понравилось работать с Анастасией! Всегда на связи и мгновенная оплата. Только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lyuda_shylo
Людмила 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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