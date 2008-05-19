Наполнение сайта

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Закрыт6 заявок237 просмотров

Требуется наполнить сайт кулинарной тематики. Сайт сверстан. В заданные рубрики нужно подобрать материал, проконтролировать размещение и одновременно протестировать программную часть.

17 лет назад
vvv4511
Петр 
79 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров