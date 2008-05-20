Требуется помошник по загрузке контента Загрузка через админку, но в формате html первая работа - загрузить 18 ворд-страниц (где-то 40 страничек сайта) жду оценки ...
Заполнить сайт авиационным контентом
Нужно заполнить сайт статьями и картинками реальной авиации, желательно определенной авиакомпании. Подробности при личной переписке. Только приват
Выбранный исполнитель
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