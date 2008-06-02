Составить описание товаров

Человек, не умеет оценивать свои возможности... 2 дня было потрачено только на определение задачи, после чего было выдано следующее, цитирую : "О! Я знаю! Через 2 часа брательник приедет! Он с этим быстро разберется!". В общем хорошо, что во время стало ясно с кем имеем дело