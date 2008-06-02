Составить описание товаров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок380 просмотров

Нужно составить описание товаров в интернет магазине (кондиционеры) по техническим характеристикам.

Объем около 200 товаров.

Лично в моем понимании, это наверно должно происходить таким образом:

человек составляет описание к отдельно каждой технической характеристике, и в дальнейшем просто из них составляет описание к кондиционерам.

Готов выслушать ваши предложения.

17 лет назад
amlet
38 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
17 лет назад
$100
Хорошо справилась с поставленной целью, остался доволен. Рекомендую.
Спасибо за приятное сотрудничество!
Maxsimus
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-3)
17 лет назад
$100
Человек, не умеет оценивать свои возможности... 2 дня было потрачено только на определение задачи, после чего было выдано следующее, цитирую : "О! Я знаю! Через 2 часа брательник приедет! Он с этим быстро разберется!". В общем хорошо, что во время стало ясно с кем имеем дело

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
17 лет назад
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Наполнение сайтов
Maxsimus
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-3)
17 лет назад