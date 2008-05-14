Забить сайт необходимой информацией

Добрый день.

Суть задания. Есть англоязычный ресурс (по сервису схож с данным сайтом - веб лансер) - биржа работы для строителей. Его необходимо заполнить портфолио строителей. Сайты с которых брать информацию будут предоставлены. Ваша задача сводится к тому чтобы зайти на них. Поискать описание нужных строителей, а также работ к ним и вбить к нам на сайт.

Работа не есть разовой. Т.е. если человек прекрасно себя проявит - то в будущем у него будет достаточно аналогичной работы.

Требования к человеку:

1) Ответственность

2) Знание английского языка на уровне понимания текста

3) Желательно наличие скайпа

По поводу оплаты. Предлагаю следующую схему. Укажите стоимость за 1 вбитую работу/резюме . По моим меркам - это 0.1$ .

Ещё раз повторюсь - никаких мощных знаний для выполнения работы не требуется. Лишь небольшое знание английского, время и желание. Все ресурсы откуда брать информацию - будут вручены.

Надеюсь найти постоянного надёжного человека которому можно будет доверять и другую работу в этом плане.