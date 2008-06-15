Первичное наполнение сайта

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Завершен8 заявок533 просмотра

Надо наполнить сайт (UMI.CMS) копипастом.

Оплата по факту.

Желательно наличие гарнитуры и skype,

предложения типа "готов взяться" отклоняю

17 лет назад
ilyarsoftware
Илья 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 отзывов

Выбранные исполнители

fialkaa
Фиалка 
64 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
С наполнением справилась на отлично. Особое внимание было уделено совпадению тематики разделов. Сотрудничеством доволен.
Сотрудничество было плодотворным, задачи ставил ясно и конкретно, хотелось бы продолжить сотрудничество.
communist
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$1
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Задача поставлена чётко, оплата в срок. Только положительные эмоции, рекомендую!
unifex
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
Наполнял сайты статейной информацией. Показал себя, как исполнительным и ответственным контент-менеджером. Рекомендую.
Заказчик платит своевременно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

fialkaa
Фиалка 
64 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
communist
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
unifex
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад