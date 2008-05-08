Наполнение сайта

Необходимо наполнить сайт информацией.

Есть сайт с 5-7 страницами. Необходимо ознакомившись с текстом, создать внутренние страницы и поместить туда новые тексты.

Также необходимо найти фотографии техники, описываемой на сайте и поместить на сайт.

Все делается через простую CMS - страницы создаются на лету, наполнение в режиме редактора типа Word

Оплата по факту выполненной работы.

Сроки: 7 дней.

Всего должно получиться страниц: порядка 200.

Оплата: 20-25 долларов. При удачной работе предоставляется еще задание по такой же схеме.