Собственно:

1. Нужно забросить ряд статей в битрикс.

2. Нужно подправить шаблон (телефон убрать 1)

3. Придумать картинки.

Работа больше творческая :) доводим до ума сайт короче. Бюджет - до 15-20 у.е. за все это. +дальнейшие заказы.

Кто с битриксом работал - отпишитесь, и желательно с icq.

Спасибо.