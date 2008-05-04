Нужно забросить ряд статей в битрикс

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки179 просмотров

Собственно:

1. Нужно забросить ряд статей в битрикс.

2. Нужно подправить шаблон (телефон убрать 1)

3. Придумать картинки.

Работа больше творческая :) доводим до ума сайт короче. Бюджет - до 15-20 у.е. за все это. +дальнейшие заказы.

Кто с битриксом работал - отпишитесь, и желательно с icq.

Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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