Копи-паст контента

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок341 просмотр

Простецкое задание нужно с одного форума на котором 27 разделов скопировать сообщения в другой форум создав эти разделы и скопировав туда по 10 сообщейний в каждый раздел итого получается 270 копи-пастов...

Жду ваших предложений. С указанием цены.

17 лет назад
Niksky
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Tymvie
Sh 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик, все все было сформулировано четко и быстро и понятно. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Tymvie
Sh 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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