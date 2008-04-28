Требуется наполнение ресурса контентом.

Работа не разовая, постепенная, оплата такая же - 25$ в Неделю.

Время сотрудничества - ориентировочно 2 месяца, там посмотрим.

Количество контента - первая неделя 1000-1500 знаков в день. последующие 2000-4000.

Привязываться к количеству знаков не стоит, указываю лишь для общего представления. Т.к. там своя специфика, объясню уже потом в переписке.

Никаких научных статей писать не нужно будет, но некоторый опыт в общении/креативе должен быть.

Мое мнение что эта работа хорошо подойдет начинающим.

Требования к фрилансеру:

Возможность заходить в on-line более половины дня.

Умение пользоваться анонимными прокси-серверами.

Общительность, честность, ну и т.д. :)