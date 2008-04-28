Поиск и добавление статей в блоги

Есть 20 блогов на скрипте wordpress. У каждого блога своя тематика. Для каждого блога вы получите логин-пароль и набор рекомендуемых кейвордов.

Необходимо найти в статейных директориях по 5 тематических статей для каждого, согласно рекомендуемым кейвордам, поместить их на соответствующий блог. Язык - Англ.

В итоге в сущности необходимо собрать и запостить 100 статей в заданные места с учетом кейвордов.

Срок выполнения - 3 дня.

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