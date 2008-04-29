Наполнение сайта. Тематика - автогонки.

Требуется наполнение сайта на тематику автогонок.

Сайт посвящен новой гоночной трассе, гонкам, автоспорту, экстремальному вождению.

В плане - заполнение всех обозначенных разделов сайта, преимущественно РЕРАЙТ

имеющихся материалов, новостей, статей, копирайтинг качественных статей по тематике.

Предпочтение тем, кто хорошо знаком с тематикой, или даже уже писал на неё.

Писать лучше сразу в html с поисковой оптимизаций текста - выделением

обозначенных ключей нужными тегами и т.п. Совсем здорого - если умеете работать в CMS,

в частности - CMS Битрикс. Эта CMS пользователь-ориентированная, можно писать сразу в ней,

ничуть не сложнее чем в Word! Впрочем не умеете - научим, в будущем Вам это очень пригодиться ;)

По оплате - предлагайте свою цену за 1000 знаков рерайта/копирайта,

из расчета общего объема начального наполнения ~40.000 знаков, сроки: до 3х недель.

Сразу обозначьте опыт работы - кидайте ссылки на ваши тексты, портфолио, отзывы и т.п.

Мы сами - студия веб-дизайна http://htmls.ru

Занимаемся созданием сайтов на Битрикс.

Если сработаемся - обсудим постоянное сотрудничество, работу в дружной команде.

для Москвичей - возможно оформление по ТК.

icq: 915256

email: [email protected]