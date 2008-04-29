Наполнение сайта. Тематика - автогонки.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок240 просмотров

Требуется наполнение сайта на тематику автогонок.

Сайт посвящен новой гоночной трассе, гонкам, автоспорту, экстремальному вождению.

В плане - заполнение всех обозначенных разделов сайта, преимущественно РЕРАЙТ

имеющихся материалов, новостей, статей, копирайтинг качественных статей по тематике.

Предпочтение тем, кто хорошо знаком с тематикой, или даже уже писал на неё.

Писать лучше сразу в html с поисковой оптимизаций текста - выделением

обозначенных ключей нужными тегами и т.п. Совсем здорого - если умеете работать в CMS,

в частности - CMS Битрикс. Эта CMS пользователь-ориентированная, можно писать сразу в ней,

ничуть не сложнее чем в Word! Впрочем не умеете - научим, в будущем Вам это очень пригодиться ;)

По оплате - предлагайте свою цену за 1000 знаков рерайта/копирайта,

из расчета общего объема начального наполнения ~40.000 знаков, сроки: до 3х недель.

Сразу обозначьте опыт работы - кидайте ссылки на ваши тексты, портфолио, отзывы и т.п.

Мы сами - студия веб-дизайна http://htmls.ru

Занимаемся созданием сайтов на Битрикс.

Если сработаемся - обсудим постоянное сотрудничество, работу в дружной команде.

для Москвичей - возможно оформление по ТК.

icq: 915256

email: [email protected]

HTML
17 лет назад
Reygan
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение ресурса контентом

    $25

    Требуется наполнение ресурса контентом. Работа не разовая, постепенная, оплата такая же - 25$ в Неделю. Время сотрудничества - ориентировочно 2 месяца, там посмотрим. Количество контента - первая неделя 1000-1500 знаков ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поиск и добавление статей в блоги

    $50

    Есть 20 блогов на скрипте wordpress. У каждого блога своя тематика. Для каждого блога вы получите логин-пароль и набор рекомендуемых кейвордов. Необходимо найти в статейных директориях по 5 тематических статей для каждого, согласно ...

    WordPress
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенести контент с хтмл в ЦМС

    Есть сайт (хтмл), Необходимо перенести контент с него на сайт с ЦМС (МодХ). Никакой обработки графики, просто копи-паст. Все. Бюджет - до 5 у.е. Таких сайтов будет около 10. Спасибо.

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Заполнить контентом сайт

    Нужен человек умеющий работать с движком dle. сайт про мобильный софт сайт mobilaizer.net Вам всего лишь нужно будет заполнять сайт контентом! кто заинтересовался пишите ISQ 438236052 телефон ...

    DLE
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнить магазин на Oscommerce VAM товаром

    $50

    Здравствуйте ) Нужен человек (желательно с опытом работы с цмс Oscommerce VAM (русская версия) для наполнения его товаром. Требуется вбить 150-170 позиций. Нужно будет зделать короткие и полные описания ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение форума (два человека)

    Для наполнения форума требуется два человека. Оплата за пост 0.05$, после качественного выполнения первого задания предоставляется еще работа с оплатой 0.1$/пост и это не предел, если сработаемся возможно увеличение оплаты. Для начала на этом ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенос статей на сайт под Joomla

    Привет. Нужно забить ~30 статей с одного сайта на другой, который крутится на CMS Joostina. + создать меню. и понятную навигацию. Статьи сверстаны, картинки есть, дизайн есть, Все есть! Нужно это выложить ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поддержка сайта

    Сайт www.pcdg.ru написан не на движке а как каждая отдельно сверстанная страница. Необходимо сопровождать сайти. Добавлять новости, галерею работ и.т.д. Просьба писать сумму предложения. Расчёт Yandex Money !!! Обновление необходимо производить 1 ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно наполнить сайт информацией

    Сайт http://www.adv-portal.ru/ Необходимо добавлять информацию (описание фильмов и мультфильмов). Сама информация - в наличии. Как внести на сайт объясню. Система DLE. Собственно, стоимость за новость, сколько сможете сделать за ...

    DLE
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад