Требуется наполнение ресурса контентом. Работа не разовая, постепенная, оплата такая же - 25$ в Неделю. Время сотрудничества - ориентировочно 2 месяца, там посмотрим. Количество контента - первая неделя 1000-1500 знаков ...
Наполнение сайта. Тематика - автогонки.
Требуется наполнение сайта на тематику автогонок.
Сайт посвящен новой гоночной трассе, гонкам, автоспорту, экстремальному вождению.
В плане - заполнение всех обозначенных разделов сайта, преимущественно РЕРАЙТ
имеющихся материалов, новостей, статей, копирайтинг качественных статей по тематике.
Предпочтение тем, кто хорошо знаком с тематикой, или даже уже писал на неё.
Писать лучше сразу в html с поисковой оптимизаций текста - выделением
обозначенных ключей нужными тегами и т.п. Совсем здорого - если умеете работать в CMS,
в частности - CMS Битрикс. Эта CMS пользователь-ориентированная, можно писать сразу в ней,
ничуть не сложнее чем в Word! Впрочем не умеете - научим, в будущем Вам это очень пригодиться ;)
По оплате - предлагайте свою цену за 1000 знаков рерайта/копирайта,
из расчета общего объема начального наполнения ~40.000 знаков, сроки: до 3х недель.
Сразу обозначьте опыт работы - кидайте ссылки на ваши тексты, портфолио, отзывы и т.п.
Мы сами - студия веб-дизайна http://htmls.ru
Занимаемся созданием сайтов на Битрикс.
Если сработаемся - обсудим постоянное сотрудничество, работу в дружной команде.
для Москвичей - возможно оформление по ТК.
icq: 915256
email: [email protected]
Заявки фрилансеров
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