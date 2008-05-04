Написать обзоры программ

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок205 просмотров

Нужно написать примерно 20-30 обзоров программ для бизнеса.

Есть база около 1000 программ, нужно сделать обзоры примерно 20-30 из них более известных.

Описать достоинства и недостатки этих программ, размер одного обзора - примерно 500 символов.

Т.е. вам нужно знать эти программы или хотя бы установить их у себя и немного изучить.

17 лет назад
evmaster
Евгений 
44 года
22 года в сервисе
Был
2 года назад
83 отзыва

Выбранный исполнитель

pplayer1981
Артем 
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 отзыва
17 лет назад

Заявки фрилансеров

pplayer1981
Артем 
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 отзыва
17 лет назад

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