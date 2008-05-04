Написать обзоры программ

Нужно написать примерно 20-30 обзоров программ для бизнеса.

Есть база около 1000 программ, нужно сделать обзоры примерно 20-30 из них более известных.

Описать достоинства и недостатки этих программ, размер одного обзора - примерно 500 символов.

Т.е. вам нужно знать эти программы или хотя бы установить их у себя и немного изучить.