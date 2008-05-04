Перенос материалов с ХТМЛ сайт на сайт под Битрикс

Нужно оперативно переложить материалы сохраняя структуру со старого сайта в ХТМЛ на новый СМС -Битрикс

Прошу отзываться только тех кто уже работал с битрикс, у меня нет времени на обучения. Работу нужно выполнить срочно

старый сайт mitropolia-spb.ru

новый сайт dnk-spb.ru

Разделы которые надо перенести полностью:

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