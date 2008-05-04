Требуется ответственный контент-менеджер, работа будет состоять в следующем: Вы получаете список с названиями товаров, самостоятельно находите информацию (описание в 6-7 предложений) по нему и картинку, которая потребует несложной обработки (кадрирование по требуемым ...
Перенос материалов с ХТМЛ сайт на сайт под Битрикс
Нужно оперативно переложить материалы сохраняя структуру со старого сайта в ХТМЛ на новый СМС -Битрикс
Прошу отзываться только тех кто уже работал с битрикс, у меня нет времени на обучения. Работу нужно выполнить срочно
старый сайт mitropolia-spb.ru
новый сайт dnk-spb.ru
Разделы которые надо перенести полностью:
Отделы Епархии
Общая информация о епархии
Епархиальные проекты
Епархиальные СМИ
Учебные заведения
Страница митрополита
Страница юриста
Вопросы священнику
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $60
Требуется наполнить каталог фотографиями , по образцу, на работающем сайте. Всего около 100 позиций. Подробности по запросу.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $27
Приветствую. Нужно наполнить раздел ценами на флаги. Оплата 650 руб. Работы на 5-6 часов.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад
Простецкое задание нужно с одного форума на котором 27 разделов скопировать сообщения в другой форум создав эти разделы и скопировав туда по 10 сообщейний в каждый раздел итого получается 270 копи-пастов... Жду ваших предложений. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо перенести информацию с одного сайта на Joomla www.!!!!!!! на другой на Shop-Script www.!!!!!!! . Порядка 10 статей (часть пришлю по электронке). Добавить Адрес, контакты. Информация о компании. Подключить электронные валюты. Разместить счетчики. Разместить ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Нужна команда девушек для наполнения форума на женскую тематику. Оплата - 0.4 WMZ за созданную тему, 0.1 WMZ - за один пост. В день нужно 12 тем и 20 постов (по 150зн.) . ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется наполнение сайта на тематику автогонок. Сайт посвящен новой гоночной трассе, гонкам, автоспорту, экстремальному вождению. В плане - заполнение всех обозначенных разделов сайта, преимущественно РЕРАЙТ имеющихся материалов, новостей, статей, копирайтинг ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $25
Требуется наполнение ресурса контентом. Работа не разовая, постепенная, оплата такая же - 25$ в Неделю. Время сотрудничества - ориентировочно 2 месяца, там посмотрим. Количество контента - первая неделя 1000-1500 знаков ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть 20 блогов на скрипте wordpress. У каждого блога своя тематика. Для каждого блога вы получите логин-пароль и набор рекомендуемых кейвордов. Необходимо найти в статейных директориях по 5 тематических статей для каждого, согласно ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть сайт (хтмл), Необходимо перенести контент с него на сайт с ЦМС (МодХ). Никакой обработки графики, просто копи-паст. Все. Бюджет - до 5 у.е. Таких сайтов будет около 10. Спасибо.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт17 лет назад