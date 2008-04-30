Контент-менеджмент

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок359 просмотров

Требуется ответственный контент-менеджер, работа будет состоять в следующем:

Вы получаете список с названиями товаров, самостоятельно находите информацию (описание в 6-7 предложений) по нему и картинку, которая потребует несложной обработки (кадрирование по требуемым размерам и изменение фона). Часто описания можно будет найти только на английском, по этому требования к кандидатам будут следующими: хорошее знание английского языка, базовые навыки по работе с изображениями (легче всего это делается в фотошопе, но выбор за Вами) и самое главное: исполнительность и стабильное появление в сети. Оплата 10руб. за единицу товара, затраты времени на единицу зависят от конкретного случаю, но главным образом - от Ваших способностей, в среднем, за 3-4 часа обычно полчается 20-25 единиц, дальше считайте сами, загрузка - примерно 20 ед. товара в день. Оплата - только webmoney

Если готовы к долговременному сотрудничеству и гарантируете качественный результат в срок - стучите в icq: 376077295.

17 лет назад
baoth
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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