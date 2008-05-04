Требуется работа по обмену ссылками

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки208 просмотров

Есть несколько сайтов одной тематики. На них установлен каталог linkexchanger . Есть адреса сайтов, согласных обменяться. Есть где искать новые сайты для обмена.

Нужно просто обменяться ссылками с соотвтетствующими сайтами.

17 лет назад
KSW
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
55 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Контент-менеджмент

    Требуется ответственный контент-менеджер, работа будет состоять в следующем: Вы получаете список с названиями товаров, самостоятельно находите информацию (описание в 6-7 предложений) по нему и картинку, которая потребует несложной обработки (кадрирование по требуемым ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенос материалов с ХТМЛ сайт на сайт под Битрикс

    $50

    Нужно оперативно переложить материалы сохраняя структуру со старого сайта в ХТМЛ на новый СМС -Битрикс Прошу отзываться только тех кто уже работал с битрикс, у меня нет времени на обучения. Работу нужно ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Копи-паст контента

    Простецкое задание нужно с одного форума на котором 27 разделов скопировать сообщения в другой форум создав эти разделы и скопировав туда по 10 сообщейний в каждый раздел итого получается 270 копи-пастов... Жду ваших предложений. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перенести инфу с одного сайта на другой

    Необходимо перенести информацию с одного сайта на Joomla www.!!!!!!! на другой на Shop-Script www.!!!!!!! . Порядка 10 статей (часть пришлю по электронке). Добавить Адрес, контакты. Информация о компании. Подключить электронные валюты. Разместить счетчики. Разместить ...

    HTMLJoomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Наполнение форума

    $250

    Нужна команда девушек для наполнения форума на женскую тематику. Оплата - 0.4 WMZ за созданную тему, 0.1 WMZ - за один пост. В день нужно 12 тем и 20 постов (по 150зн.) . ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение сайта. Тематика - автогонки.

    $250

    Требуется наполнение сайта на тематику автогонок. Сайт посвящен новой гоночной трассе, гонкам, автоспорту, экстремальному вождению. В плане - заполнение всех обозначенных разделов сайта, преимущественно РЕРАЙТ имеющихся материалов, новостей, статей, копирайтинг ...

    HTML
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение ресурса контентом

    $25

    Требуется наполнение ресурса контентом. Работа не разовая, постепенная, оплата такая же - 25$ в Неделю. Время сотрудничества - ориентировочно 2 месяца, там посмотрим. Количество контента - первая неделя 1000-1500 знаков ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поиск и добавление статей в блоги

    $50

    Есть 20 блогов на скрипте wordpress. У каждого блога своя тематика. Для каждого блога вы получите логин-пароль и набор рекомендуемых кейвордов. Необходимо найти в статейных директориях по 5 тематических статей для каждого, согласно ...

    WordPress
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад