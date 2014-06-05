Англо-русский словарь в виде mysql-дампа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок388 просмотров

Нужен англо-русский словарь в виде дампа mysql.

Формат дампа такой:

id - идентификатор слова.

word - слово на английском.

value - транскрипция и перевод слова.

Словарь нужен немаленький - примерно от 30 000 слов.

Выслушаю ваши предложения по срокам и ценам.

MySQL
17 лет назад
evmaster
Евгений 
44 года
22 года в сервисе
Был
2 года назад
83 отзыва

Выбранные исполнители

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$30
Все ок.
Очень легко и удобно работать с Евгением. Расказал все четкои ясно. Оплатил сразу после выполнения работы.
flashbit
Interactive 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
8 отзывов(-3)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
flashbit
Interactive 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
8 отзывов(-3)
17 лет назад

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