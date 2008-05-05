Поиск и небольшой рерайт статей

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Закрыт11 заявок221 просмотр

Необходим человек, который будет искать и корректировать статьи на определенную тематику. Сразу указывайте цену. Писать только сюда. Приват, ICQ и E-mail проверять не буду.

17 лет назад
Jaroslavnev
Ярослав 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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