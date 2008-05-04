Написание статей \ обзоров \ новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок448 просмотров

Интересует постоянное сотрудничество с аккуратным исполнителем, предположительно девушкой.

Обязанности:

Составление текстовых материалов для туристического сайта.

В дальнейшем, самостоятельное добавление материала через панель администрирования. (ничего сложного)

Предполагаемое наполнение сайта: обзоры, статьи, немного новостей, советы туристам.

Креатив приветствуется.

Ваши предложения в виде:

1. Статья 1800 знаков - цена

2. Обзор - цена

3. Подборка и постинг новостей 2-3\день - цена

Предполагается написание серии материалов (30-60 публикаций статей\обзоров в месяц)

Написание статей
17 лет назад
Islidex
Михаил 
41 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

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