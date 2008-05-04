Есть несколько сайтов одной тематики. На них установлен каталог linkexchanger . Есть адреса сайтов, согласных обменяться. Есть где искать новые сайты для обмена. Нужно просто обменяться ссылками с соотвтетствующими сайтами.
Написание статей \ обзоров \ новостей
Интересует постоянное сотрудничество с аккуратным исполнителем, предположительно девушкой.
Обязанности:
Составление текстовых материалов для туристического сайта.
В дальнейшем, самостоятельное добавление материала через панель администрирования. (ничего сложного)
Предполагаемое наполнение сайта: обзоры, статьи, немного новостей, советы туристам.
Креатив приветствуется.
Ваши предложения в виде:
1. Статья 1800 знаков - цена
2. Обзор - цена
3. Подборка и постинг новостей 2-3\день - цена
Предполагается написание серии материалов (30-60 публикаций статей\обзоров в месяц)
Заявки фрилансеров
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