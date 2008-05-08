Нужен англо-русский словарь в виде дампа mysql. Формат дампа такой: id - идентификатор слова. word - слово на английском. value - транскрипция и перевод слова. Словарь нужен немаленький ...
Заполнить каталог на сайте
Необходимо добавить информацию на сайт. Около 600 товаров (картинка+описание). Сайт на CMS Joomla+Virtuemart. Пишите только если имели опыт работы с Virtuemart.
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