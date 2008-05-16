Наполнить 6 страниц контентом

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Завершен6 заявок191 просмотр

Необходимо грамотно наполнить контентом страницы сайта (6 шт). Главное требование - качественный тект + на каждой странице вес слов должен быть равен 4000 символам (4 кб). URL сайта предоставлю только при переписке, пишите цену и сроки.

17 лет назад
Invizible
Артём 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Favory
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
Написаны очень красивые, четкие и читабельные тексты! Отличный копирайтер! Рекомендую!
Отличный заказчик, четкий, ответственный, серьезный. Очень приятно было сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Favory
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

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