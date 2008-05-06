Есть несколько сайтов одной тематики. На них установлен каталог linkexchanger . Есть адреса сайтов, согласных обменяться. Есть где искать новые сайты для обмена. Нужно просто обменяться ссылками с соотвтетствующими сайтами.
Набить данные в базу данных
Есть сайт. Нужно набить данные в базу данных через CMS.
Записей не много, около 200 записей.
Бюджет: 500 руб.
Расчет в Web-money
Заявки фрилансеров
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