Набить сайт контентом

Человек Кидала. Сделал проэкт без предоплаты, потому что мотивировал что деньги будут после сдачи основного проэкта. Прошло 3 недели ни денег ни человека... больше на появляеться в Icq. Здесь на проэкте сменил Ник, Город и email. больше добавить нечего... доказательства есть логи icq.