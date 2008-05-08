Набить сайт контентом

$50
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Закрыт12 заявок222 просмотра

Есть сайт. Нужно наполнить его контентом из электронной книги.

17 лет назад
AlessandroDesign
Александр 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

FirstStep
Anri 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Человек Кидала. Сделал проэкт без предоплаты, потому что мотивировал что деньги будут после сдачи основного проэкта. Прошло 3 недели ни денег ни человека... больше на появляеться в Icq. Здесь на проэкте сменил Ник, Город и email. больше добавить нечего... доказательства есть логи icq.

Заявки фрилансеров

FirstStep
Anri 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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