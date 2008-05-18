Наполнить сайт на битриксе товарами

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Завершен12 заявок230 просмотров

Наполнить сайт на битриксе товарами. Неочень много, зато работа постоянная. Интересуют люди которые быстро и качественно сделают. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

GAlexander
Александр 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$5
Спасибо большое. Справился очень хорошо. Возникла заминка с нашей стороны - с пониманием отнесся. Будем работать.

Заявки фрилансеров

GAlexander
Александр 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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