Информация по ресторанам, развлекат. заведениям

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Завершен26 заявок695 просмотров

Нужна информация по ресторанам, клубам, саунам, боулигам и т.д. вашего города.

нужна следующая информация.

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Кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

17 лет назад
komandir
Сергей 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад
Опыт работы положительный. Сделано вовремя и в срок. Планирую работу на постоянной основе.
Заказчик отличный! Задачи ставит четко, оплата своевременная. В общении вежлив и прост! Очень приятно сотрудничать!! Спасибо.
ignat2008
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$25
4 дня
Работой доволен. Качественно и в срок. Начали долгосрочное сотрудничество.
Хороший заказчик, качественно ставит цель и задачи, всегда поддерживает и помогает. С оплатой проблем нет. Очень рад что пришлось работать с таким человеком.

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад
ignat2008
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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