Небольшой рерайт или копирайт

Есть описания групп продукции для мясокомбината,

например "микояна" http://www.mikoyan.ru/production/assortment.shtml

нужно сделать примерно тоже, но уникальное для ПС (рерайт или копирайт)

те.е "вареные колбасы" + краткое описание. и так адлее по всем группам продукции. группы такие же как у "микояна"