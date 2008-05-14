Нужна информация по ресторанам, клубам, саунам, боулигам и т.д. вашего города. нужна следующая информация. название тип кухня адрес тел факс веб сайт e-mail описание ...
Небольшой рерайт или копирайт
Есть описания групп продукции для мясокомбината,
например "микояна" http://www.mikoyan.ru/production/assortment.shtml
нужно сделать примерно тоже, но уникальное для ПС (рерайт или копирайт)
те.е "вареные колбасы" + краткое описание. и так адлее по всем группам продукции. группы такие же как у "микояна"
Выбранный исполнитель
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