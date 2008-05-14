Небольшой рерайт или копирайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок191 просмотр

Есть описания групп продукции для мясокомбината,

например "микояна" http://www.mikoyan.ru/production/assortment.shtml

нужно сделать примерно тоже, но уникальное для ПС (рерайт или копирайт)

те.е "вареные колбасы" + краткое описание. и так адлее по всем группам продукции. группы такие же как у "микояна"

17 лет назад
seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

anna1988
Алина 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший работодатель. Оплата в тот же день.

Заявки фрилансеров

anna1988
Алина 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад