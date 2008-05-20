Нужна информация по ресторанам, клубам, саунам, боулигам и т.д. вашего города. нужна следующая информация. название тип кухня адрес тел факс веб сайт e-mail описание ...
Заполнение сайта издания на Joomla
Нужно заполнить сайт на Joomla! инфой через админку. Аналогичный сайт - http://pishevik.net/impery
Все материалы будут предоставлены по частям. Присутствует форматирование текста.
Позже потребуется еще заполнение сайтов.
Требования:
- своевременное внесение материалов по мере их предоставления.
- понимание, как работать с сайтами на Джумле.
Примечание:
Если в работе с Вашей стороны будет наблюдаться жесткое несоблюдение сроков, неадекватность, многочисленные ошибки при занесении инфы, бюджет будет сокращен вдвое. (Простите, натерпелся с прошлым исполнителем).
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