Заполнение сайта издания на Joomla

Нужно заполнить сайт на Joomla! инфой через админку. Аналогичный сайт - http://pishevik.net/impery

Все материалы будут предоставлены по частям. Присутствует форматирование текста.

Позже потребуется еще заполнение сайтов.

Требования:

- своевременное внесение материалов по мере их предоставления.

- понимание, как работать с сайтами на Джумле.

Примечание:

Если в работе с Вашей стороны будет наблюдаться жесткое несоблюдение сроков, неадекватность, многочисленные ошибки при занесении инфы, бюджет будет сокращен вдвое. (Простите, натерпелся с прошлым исполнителем).