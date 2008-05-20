Заполнение сайта издания на Joomla

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Завершен6 заявок341 просмотр

Нужно заполнить сайт на Joomla! инфой через админку. Аналогичный сайт - http://pishevik.net/impery

Все материалы будут предоставлены по частям. Присутствует форматирование текста.

Позже потребуется еще заполнение сайтов.

Требования:

- своевременное внесение материалов по мере их предоставления.

- понимание, как работать с сайтами на Джумле.

Примечание:

Если в работе с Вашей стороны будет наблюдаться жесткое несоблюдение сроков, неадекватность, многочисленные ошибки при занесении инфы, бюджет будет сокращен вдвое. (Простите, натерпелся с прошлым исполнителем).

Joomla
17 лет назад
beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

maestro911
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Весьма адекватный человек - приятно и эффективно работается. + взялся поправлять шаблон для Joomla! - работа идет хорошо.
Хороший покупатель.Приятно с ним работать.Быстрая оплата. Советую

Заявки фрилансеров

maestro911
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад