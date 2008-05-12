Объявления по доскам

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок225 просмотров

Нужно раскидать объявления об опте на региональные бизнес дески и форумы - площадки ищите сами, отчёты ссылками.

жду ваших ценовых предложений и сроки.

оплата налом или только через яндекс деньги.

17 лет назад
ogo67
49 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

operuk
42 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

operuk
42 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Небольшой рерайт или копирайт

    $10

    Есть описания групп продукции для мясокомбината, например "микояна" http://www.mikoyan.ru/production/assortment.shtml нужно сделать примерно тоже, но уникальное для ПС (рерайт или копирайт) те.е "вареные колбасы" + краткое описание. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Заполнение сайта издания на Joomla

    Нужно заполнить сайт на Joomla! инфой через админку. Аналогичный сайт - http://pishevik.net/impery Все материалы будут предоставлены по частям. Присутствует форматирование текста. Позже потребуется еще заполнение сайтов. Требования: - своевременное внесение ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Наполнение сайта

    $25

    Необходимо наполнить сайт информацией. Есть сайт с 5-7 страницами. Необходимо ознакомившись с текстом, создать внутренние страницы и поместить туда новые тексты. Также необходимо найти фотографии техники, описываемой на сайте и поместить на сайт. ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнить 6 страниц контентом

    Необходимо грамотно наполнить контентом страницы сайта (6 шт). Главное требование - качественный тект + на каждой странице вес слов должен быть равен 4000 символам (4 кб). URL сайта предоставлю только при переписке, пишите цену и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад