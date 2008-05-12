Объявления по доскам

Необходимо наполнить сайт информацией. Есть сайт с 5-7 страницами. Необходимо ознакомившись с текстом, создать внутренние страницы и поместить туда новые тексты. Также необходимо найти фотографии техники, описываемой на сайте и поместить на сайт. ...