Требуется Размещение пресс-релизов В приват не писать!
Еженедельное обновление веб-сайта
Требуется специалист для еженедельного обновления сайта velior.ru на трех языках.
Общие требования
публикация готовых статей
добавление готовых новостей
добавление готовых баннеров
добавление документов и ссылок на документы
добавление страниц и (редко) разделов
Исполнителю не требуется самостоятельно писать материалы. Он будет только получать их по электронной почте и выкладывать их на сайт.
Примерный объем работ каждую неделю
опубликовать одну новость
опубликовать одну-две статьи
опубликовать один-два документа
добавить одну-две страницы
Раз в две недели - месяц
опубликовать один баннер
Раз в месяц
добавить один раздел
Требования
1 Прошу высылать предложения по электронной почте roman.mironov(собака)velior.ru с указанием следующего:
2 стоимость и предпочитаемый порядок оплаты
3 краткое описание опыта с примерами
4 краткие отзывы о вашей работе
ВНИМАНИЕ. Предложения, не выполняющие вышеуказанных требований 1-4, не рассматриваются.
Кроме того, приветствуются дополнительные связанные с веб-дизайном и программированием навыки: создание баннеров и т. д. Все дополнительные работы будут оплачиваться отдельно.
Заранее благодарю.
С уважением,
Роман Миронов
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