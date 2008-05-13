Еженедельное обновление веб-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
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Требуется специалист для еженедельного обновления сайта velior.ru на трех языках.

Общие требования

публикация готовых статей

добавление готовых новостей

добавление готовых баннеров

добавление документов и ссылок на документы

добавление страниц и (редко) разделов

Исполнителю не требуется самостоятельно писать материалы. Он будет только получать их по электронной почте и выкладывать их на сайт.

Примерный объем работ каждую неделю

опубликовать одну новость

опубликовать одну-две статьи

опубликовать один-два документа

добавить одну-две страницы

Раз в две недели - месяц

опубликовать один баннер

Раз в месяц

добавить один раздел

Требования

1 Прошу высылать предложения по электронной почте roman.mironov(собака)velior.ru с указанием следующего:

2 стоимость и предпочитаемый порядок оплаты

3 краткое описание опыта с примерами

4 краткие отзывы о вашей работе

ВНИМАНИЕ. Предложения, не выполняющие вышеуказанных требований 1-4, не рассматриваются.

Кроме того, приветствуются дополнительные связанные с веб-дизайном и программированием навыки: создание баннеров и т. д. Все дополнительные работы будут оплачиваться отдельно.

Заранее благодарю.

С уважением,

Роман Миронов

17 лет назад
Velior
Роман 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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