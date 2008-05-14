Срочная работа по загрузке контента

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок445 просмотров

Требуется помошник по загрузке контента

Загрузка через админку, но в формате html

первая работа - загрузить 18 ворд-страниц (где-то 40 страничек сайта)

жду оценки - сколько времени сегодня можете отвести под работу и примерные расценки.

HTML
17 лет назад
openair
47 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров