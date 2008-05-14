Требуется разместить программу на сайтах типа http

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки200 просмотров

Требуется разместить программу на сайтах типа http://www.freeware.ru ...интересуют русские,англоязычные,немецкие и азиатские ресурсы.Указывайте кол-во сайтов где вы сможете разместить программу и стоимость 1 размещения.

17 лет назад
anticlub
Олег 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров