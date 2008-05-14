Требуется Размещение пресс-релизов В приват не писать!
Требуется разместить программу на сайтах типа http
Требуется разместить программу на сайтах типа http://www.freeware.ru ...интересуют русские,англоязычные,немецкие и азиатские ресурсы.Указывайте кол-во сайтов где вы сможете разместить программу и стоимость 1 размещения.
Заявки фрилансеров
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