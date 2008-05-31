Подгрузка фотографий к позициям

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Завершен19 заявок343 просмотра

Необходимо вручную загрузить фотографии к позициям интернет-магазина. Работа будет проводиться в админской части сайта. Всего 2900 позиций, к каждой из них 2 фотографии.

17 лет назад
chasovshik2000
Дмитрий 
57 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

soulmate_2007
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$50
Очень доволен работой. Все было сделано быстро и качественно. Спасибо.
Хороший заказчик, четкое задание, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

soulmate_2007
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад