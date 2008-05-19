Создание и размещение текстового контента

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок351 просмотр

Нужен человек (или несколько) для создания текстового контента и его размещения.

Оплата сдельная, по объёму выполненных работ.

Работа прежде всего для начинающих фрилансеров.

Предложения бросайте в личку.

17 лет назад
TEXT-MOTOR
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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