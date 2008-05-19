Наполнение ресурса контентом (дубль 2)

Необходимо наполнение ресурса контентом.

Тематика - общение/разговорный.

Оплата постепенная можно раз в два три дня, можно раз в неделю, не суть. 25$ в неделю.

Наполнение необходимо постоянно - несколько раз в день.

Длительность сотрудничества - ориентировочно 2 месяца (8 недель - 200$)

Примерный объем - 1000-3000 знаков в день.

Требования:

Много-много часов в сети. Регулярно.

Муж., знания в области спорта будут плюсом.

Умение использовать прокси-серверы.

Это второй заказ на одну и туже работу. Предыдущие три человека которые брались за работу - пропали в "оффлайн" можно сказать почти с начала работ. Пропадания даже на сутки быть не должно.

Прошу подумать прежде чем писать свою кандидатуру - не нужно понапрасну тратить свое и мое время.

Поднимал вопрос на одном форуме контекстеров, что не так, сказали что возможно нужно искать группу людей. Это для информации Вам.

Мне как человеку который 15/24 часа в онлайне, 7 дней в неделю это не понять)