Требуется помошник по загрузке контента Загрузка через админку, но в формате html первая работа - загрузить 18 ворд-страниц (где-то 40 страничек сайта) жду оценки ...
Наполнение ресурса контентом (дубль 2)
Необходимо наполнение ресурса контентом.
Тематика - общение/разговорный.
Оплата постепенная можно раз в два три дня, можно раз в неделю, не суть. 25$ в неделю.
Наполнение необходимо постоянно - несколько раз в день.
Длительность сотрудничества - ориентировочно 2 месяца (8 недель - 200$)
Примерный объем - 1000-3000 знаков в день.
Требования:
Много-много часов в сети. Регулярно.
Муж., знания в области спорта будут плюсом.
Умение использовать прокси-серверы.
Это второй заказ на одну и туже работу. Предыдущие три человека которые брались за работу - пропали в "оффлайн" можно сказать почти с начала работ. Пропадания даже на сутки быть не должно.
Прошу подумать прежде чем писать свою кандидатуру - не нужно понапрасну тратить свое и мое время.
Поднимал вопрос на одном форуме контекстеров, что не так, сказали что возможно нужно искать группу людей. Это для информации Вам.
Мне как человеку который 15/24 часа в онлайне, 7 дней в неделю это не понять)
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