Наполнение сайта

$10
  1. Биржа фриланса
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Завершен9 заявок176 просмотров

Здравствуйте. Нужна помощь с наполнением сайта, все подробности реальному исполнителю. Один товар - 7 рублей

6 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

vetrovaalla
Алла 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
9 минут назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
хороший исполнитель!
работу сделано

Заявки фрилансеров

vetrovaalla
Алла 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
9 минут назад
6 лет назад
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