Приветствую! Необходимо добавить готовую статью о знаменитом человеке на википедию. Детали готов предоставить исполнителю.
Написать парсер для сайта на Opencart
https://rukzak-stock.ru/ - есть сайт
на него парсятся вот эти сайты:
Скрипт должен выполнятся раз в день или по нажатию на кнопку.
На сайте http://acrossbag.ru чтобы появились цены, то ты должен быть залогинен.
Следующая логика у парсера:
Добавляются товары и цены, описание, картинки.
Это все делается 1 раз. Ну т.е. дальше товары либо включаются, либо выключаются.
Т.е. После того как товар добавлен, обновлять цены и количество товаров не надо. Если товар «ушел» с сайта поставщика, то просто отключается на сайте. Если я отключил товар в ручную, но он есть на сайте поставщика, то товар не включается, при следующем парсинге.
Если на моем сайте нет товара, но он есть на сайте поставщика, то товар просто добавляется, при этом если я товар отключал в ручную, то товар не добавляется. Новые товары попадают в изначальную категорию и категорию «Новинки+» . Категория должна быть скрытая. Доступ к ней только по ссылке. Таким образом, я буду видеть, что у меня добавилось. Если я поменял категорию товара, то товар потом просто отключается или выключается при следующем парсинге, а категория не меняется. Если я поменял цены или количество товара, то при следующем парсинге этот товар только включается или выключается.
Все товары привязываются к модели.
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