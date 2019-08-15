Вбить свойства товаров (англ рерайт)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок408 просмотров

Среднего  уровня знаний английского достаточно (Intermediate, Upper Intermediate).

Статья содержит 10 товаров. Из детального описания на каждый товар нужно оставить:

1. название — http://prntscr.com/os4isw (обычно на источнике это набор ключевых слов, нужно составить из них читабельное название)

2. выбрать плюсы и минусы — http://prntscr.com/oith6l

Всего нужно 3-4 плюса, 2-3 минуса

3. из описаний товаров выбрать информативные предложения и МАКСИМУМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ и составить вводный текст для статьи

4. выбрать 2-4 общих свойства всех товаров, например Material, Load capacity, Width и т.д. и составить сравнительную таблицу (с этим станет абсолютно ясно после проработки пункта 2).

Подробно расскажу что откуда брать, дам видео с примерами составления. Доступ к админке дам.

УКАЖИТЕ В ПРОЕКТ цену в usd  за 1000 знаков.

Оплата —  приват, wmz, wmr

6 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

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