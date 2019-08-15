Вбить свойства товаров (англ рерайт)

Среднего уровня знаний английского достаточно (Intermediate, Upper Intermediate).

Статья содержит 10 товаров. Из детального описания на каждый товар нужно оставить:

1. название — http://prntscr.com/os4isw (обычно на источнике это набор ключевых слов, нужно составить из них читабельное название)

2. выбрать плюсы и минусы — http://prntscr.com/oith6l

Всего нужно 3-4 плюса, 2-3 минуса

3. из описаний товаров выбрать информативные предложения и МАКСИМУМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ и составить вводный текст для статьи

4. выбрать 2-4 общих свойства всех товаров, например Material, Load capacity, Width и т.д. и составить сравнительную таблицу (с этим станет абсолютно ясно после проработки пункта 2).

Подробно расскажу что откуда брать, дам видео с примерами составления. Доступ к админке дам.

УКАЖИТЕ В ПРОЕКТ цену в usd за 1000 знаков .

Оплата — приват, wmz, wmr