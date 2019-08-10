Разместить сообщения на нужных ресурсах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки238 просмотров

Размещение информации (постинг) для клиентов на указанных мною ресурсах. 

Опыт постинга в сети – плюс. 

Наличие гарнитуры для разговора по микрофону, нормальный интернет.

6 лет назад
Tolich_VZ
Ярослав 
51 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров