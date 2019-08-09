Нужно найти в Интернете картинки, которые есть в этом проспекте (во вложении). И прислать их мне на е-маил (по порядку как в проспекте). Те, которые получится найти. Цель: иметь изображения ...
Разместить отзывы
Благодарим всех, кто разместил отзывы, но нужные еще - поэтому добавляйтесь все, кто может разместить, или пишите в личку.
На Яндекс Справочнике (Яндекс Картах) разместить о компании положительный отзыв 2-3 предложения и поставить 5 баллов. Отзыв про ремонт АКПП.
Заказ считается выполненным при прохождении модерации в Яндексе и публикации отзыва в общем доступе (обычно 1-2 дня)
Ссылка на компанию, о которой необходимо разместить отзыв, будет отправлена исполнителю личным сообщением.
!! Нужно несколько отзывов, обязательно аккаунты из России.
!! Приглашаем к заданию всех кто может опубликовать отзыв, добавляйтесь, со всеми спишемся, отзывов нужно много.
Оплата - 150 руб за каждый опубликованный отзыв.
Способ оплаты: внутренний счет Weblancer, Сбербанк, Яндекс.Деньги, WMR.
Заявки фрилансеров
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