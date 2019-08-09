Разместить отзывы

Благодарим всех, кто разместил отзывы, но нужные еще - поэтому добавляйтесь все, кто может разместить, или пишите в личку.

На Яндекс Справочнике (Яндекс Картах) разместить о компании положительный отзыв 2-3 предложения и поставить 5 баллов. Отзыв про ремонт АКПП.

Заказ считается выполненным при прохождении модерации в Яндексе и публикации отзыва в общем доступе (обычно 1-2 дня)

Ссылка на компанию, о которой необходимо разместить отзыв, будет отправлена исполнителю личным сообщением.

!! Нужно несколько отзывов, обязательно аккаунты из России .

!! Приглашаем к заданию всех кто может опубликовать отзыв, добавляйтесь, со всеми спишемся, отзывов нужно много .

Оплата - 150 руб за каждый опубликованный отзыв.

Способ оплаты: внутренний счет Weblancer, Сбербанк, Яндекс.Деньги, WMR.