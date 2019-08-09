Поиск официальных сайтов брендов

Здравствуйте. Есть список брендов, более 45 000 штук, для каждого бренда нужно найти его официальный сайт.

За 1 найденный сайт плачу = 50 копеек. Минимальная партия для сдачи от 1000 брендов.

В экселевском файле будут даны эти бренды, туда же и нужно вписывать ссылки на официальные сайты. Пример заполнения такого файла во вложении, также там инструкция по поиску бренду.

Прошу внимательно ознакомиться с коротким ТЗ, и оставить скайп для связи. В ответ дам вам первые 1000 брендов, планирую отобрать 10-20 исполнителей.